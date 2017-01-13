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ФК «Анжи» предложил новичкам добираться на сборы за свой счет

Футбольный клуб «Анжи» предложил игрокам, желающим пройти просмотр в команде, прибыть на сборы за свой счет. Об этом сообщается на сайте махачкалинцев.



«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — заявил заместитель генерального директора клуба Эльдар Исаев.



В настоящий момент махачкалинцы проводят первый зимний сбор в турецком Белеке.

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