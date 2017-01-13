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В Свердловской области в 2016 году на выплату пенсий потратили 228 млрд рублей
13 январь 2017 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2016 году выплатило пенсионерам региона 228 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель управляющего ведомством Ольга Шубина.
По ее словам, ежемесячно на выплату пенсий в регионе уходит 18-19 млрд руб. При этом Свердловская область не может обеспечить своих пенсионеров всей необходимой суммой.
«Наша область давно ушла из разряда доноров, мы находимся на дотации Пенсионного фонда РФ. Средств нашего региона не хватает на выплату страховых пенсий на 30%», — отметила О. Шубина.
Средняя страховая пенсия по старости в Свердловской области на 1 января 2017 года составила 13 тыс. 520 руб., тогда как в целом по России — 13 тыс. 184 руб.
В 2016 году размер пенсий в среднем вырос на 340-345 руб.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 1 млн 337 тыс. получателей пенсий.
По ее словам, ежемесячно на выплату пенсий в регионе уходит 18-19 млрд руб. При этом Свердловская область не может обеспечить своих пенсионеров всей необходимой суммой.
«Наша область давно ушла из разряда доноров, мы находимся на дотации Пенсионного фонда РФ. Средств нашего региона не хватает на выплату страховых пенсий на 30%», — отметила О. Шубина.
Средняя страховая пенсия по старости в Свердловской области на 1 января 2017 года составила 13 тыс. 520 руб., тогда как в целом по России — 13 тыс. 184 руб.
В 2016 году размер пенсий в среднем вырос на 340-345 руб.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 1 млн 337 тыс. получателей пенсий.
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