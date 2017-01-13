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РЭК повысила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 28 рублей
13 январь 2017 (11:43)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области повысила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга с 26 до 28 руб. Решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
«Региональная энергетическая комиссия частично удовлетворила заявки транспортников Екатеринбурга, повысив стоимость проезда в Екатеринбурге до 28 рублей. С 1 февраля вступают в силу эти изменения. Важно отметить, что предприятия, которые осуществляют пассажироперевозки в городе, обращались с заявкой о повышении стоимости в размере от 31 до 35 рублей, но комиссия сочла ряд их притязаний экономически необоснованными. То есть они не смогли документально подтвердить расходы, которые закладывали в это повышение», — прокомментировал УрБК представитель ведомства.
Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышали 15 января 2016 года.
«Региональная энергетическая комиссия частично удовлетворила заявки транспортников Екатеринбурга, повысив стоимость проезда в Екатеринбурге до 28 рублей. С 1 февраля вступают в силу эти изменения. Важно отметить, что предприятия, которые осуществляют пассажироперевозки в городе, обращались с заявкой о повышении стоимости в размере от 31 до 35 рублей, но комиссия сочла ряд их притязаний экономически необоснованными. То есть они не смогли документально подтвердить расходы, которые закладывали в это повышение», — прокомментировал УрБК представитель ведомства.
Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышали 15 января 2016 года.
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