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В 2017 году в Сбербанке из-за робота-юриста без работы останутся 3 тыс. человек
13 январь 2017 (11:34)
УрБК, Москва, 13.01.2017. Запуск в прошлом году робота-юриста в Сбербанке позволит кредитной организации высвободить в 2017 году 3 тыс. рабочих мест. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик на Гайдаровском форуме, пишет «Интерфакс».
«Буквально в IV квартале мы запустили робота-юриста, который может нам из бумаг писать исковые заявления — один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия», — сказал представитель Сбербанка.
По его словам, такая мера позволит высвободить 3 тыс. рабочих мест в организации только по юридической специальности. В дальнейшем Сбербанк планирует запускать подобных роботов по другим направлениям.
«И такие планы у нас достаточно большие, мы таких роботов производим по целому ряду направлений. У нас стоит достаточно большой агрессивный pipeline (процесс разработки, подготовки, производства, программный конвейер – прим. ред.)», — рассказал В. Кулик.
Планируется, что многие высвобождаемые сотрудники Сбербанка попадут в программу переобучения, после которой они либо будут трудоустроены на новые должности, либо сокращены.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается звонками должникам-физлицам.
«Буквально в IV квартале мы запустили робота-юриста, который может нам из бумаг писать исковые заявления — один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия», — сказал представитель Сбербанка.
По его словам, такая мера позволит высвободить 3 тыс. рабочих мест в организации только по юридической специальности. В дальнейшем Сбербанк планирует запускать подобных роботов по другим направлениям.
«И такие планы у нас достаточно большие, мы таких роботов производим по целому ряду направлений. У нас стоит достаточно большой агрессивный pipeline (процесс разработки, подготовки, производства, программный конвейер – прим. ред.)», — рассказал В. Кулик.
Планируется, что многие высвобождаемые сотрудники Сбербанка попадут в программу переобучения, после которой они либо будут трудоустроены на новые должности, либо сокращены.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается звонками должникам-физлицам.
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