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«Уралмашзавод» выкупил четвертый участок земли на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Территориальное управление Росимущества по Свердловской области объявило победителя аукциона по четвертому земельному участку на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба ведомства, четвертый участок, как и предыдущие три, приобрело ПАО «Уралмашзавод».



Приобретен земельный участок площадью 1 тыс. 601 кв. м. и расположенное на нем нежилое здание площадью 306,4 кв. м. по адресу: Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, в 700 м. на юго-восток от здания заводоуправления. Начальная цена имущества — 7 млн 191 тыс. 243 руб. с учетом НДС.



Объект куплен по минимальной цене предложения (цене отсечения) — за 3 млн 595 тыс. 621 руб. 50 коп.



При этом признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок торги по земельному участку общей площадью 168 кв. м. и расположенному на нем нежилому зданию площадью 102,4 кв. м., находящиеся по адресу: площадь Первой пятилетки, в 650 м. на юг от здания заводоуправления «Уралмашзавода». Начальная цена — 1 млн 416 тыс. 299 руб., цена отсечения — 708 тыс. 149 руб.



Напомним, что в декабре 2016 года ПАО «Уралмашзавод» приобрело три участка земли на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Первый из них — участок площадью 558 кв. м. с расположенным на нем нежилым зданием площадью 155,7 кв. м., находящийся в 1 тыс. 150 м. на юго-восток от здания заводоуправления «Уралмашзавода». Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона, — 2 млн 997 тыс. 542 руб. с учетом НДС (при начальной цене 2 млн 947 тыс. 542 руб. с учетом НДС).



Также был куплен земельный участок площадью 395 кв. м. с расположенным на нем нежилым зданием площадью 98,9 кв. м., находящийся в 500 м. на юго-восток от здания заводоуправления «Уралмашзавода». Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона, — 2 млн 70 тыс. 767 руб. с учетом НДС (при начальной цене 2 млн 20 тыс. 767 руб. с учетом НДС).



Кроме того, приобретен земельный участок площадью 724 кв. м. и расположенное на нем нежилое здание площадью 252,1 кв. м. по адресу: Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, в 1 тыс. 170 м. на юго-восток от здания заводоуправления. При начальной цене имущества в 4 млн 384 тыс. 970 руб. объект был куплен по цене отсечения — за 2 млн 192 тыс. 485 руб. с учетом НДС.

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