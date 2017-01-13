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МОТ спрогнозировала сохранение 4,3 млн безработных в России в 2017 году

УрБК, Москва, 13.01.2017. Число безработных в России в 2017 году сохранится на уровне 2016 года и составит 4,3 млн человек. Такой прогноз содержится в докладе Международной организации труда (МОТ), пишет ТАСС.



Авторы документа отмечают, что снижение цен на нефть в сочетании с экономическими санкциями Евросоюза и США «тяжелым грузом легло на экономику Российской Федерации».



«Прекращение санкций против РФ, по крайней мере со стороны ЕС, начиная с 2017 года, наряду с восстановлением цен на нефть, помогло бы выздоровлению региона», — отмечают эксперты.



В 2018 году МОТ прогнозирует уменьшение числа безработных в России до 4,2 млн человек и сокращение уровня безработицы с 5,8 до 5,7%.



По мнению авторов доклада, в целом в 2017 году число безработных в мире вырастет на 3,4 млн человек — до 201,1 млн, то есть с 5,7 до 5,8%, а в 2018 году — еще на 2,7 млн человек.

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