Новости дня

Объем внешнеторгового оборота в зоне Екатеринбургской таможни в 2016 году снизился на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Стоимостной объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Екатеринбургской таможни в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годом на 13,6% — до 8,2 млрд долл. США. На страны дальнего зарубежья пришлось 95,1% от общего объема товарооборота, а на страны СНГ — 4,9%, сообщает пресс-служба ведомства.



Ведущее место во внешней торговле в зоне деятельности Екатеринбургской таможни в 2016 году занимали: США — 17% от общего товарооборота, Алжир — 13,7%, Китай — 8,2%, Нидерланды — 7,6%, Греция — 6,2%, Германия — 5,6%, Индия — 3,1%, Швейцария — 2,9%, Италия — 2,6%.



Доля импорта занимает 15,9% от всего внешнеторгового оборота (1,3 млрд долл. США). Соответственно, на экспортные поставки пришлось 84,1% от всего товарооборота (6,9 млрд долл. США).



43,9% от общего объема экспорта в 2016 году составили металлы и изделия из них; 24,1% — машины, оборудование и транспортные средства; 17% — продукция химической промышленности, каучук.



42,3% от общего объема импорта в 2016 году составили машины, оборудование и транспортные средства; 25,7% — продукция химической промышленности, каучук; 13,9% — металлы и изделия из них.



Положительное сальдо (т.е. превалирование экспорта над импортом) внешней торговли в регионе деятельности Екатеринбургской таможни за 2016 год составило 5,6 млрд долл. США.



По оформленным внешнеторговым сделкам в 2016 году Екатеринбургской таможней в федеральный бюджет перечислено 20 млрд 339 млн руб.



В 2016 году 1,9 тыс. юридических лиц осуществляли внешнюю торговлю в регионе деятельности Екатеринбургской таможни (на 3,2% больше, чем в 2015 году). Ими было оформлено почти 67 тыс. деклараций на товары (увеличение на 2,1% по сравнению с прошлым годом).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: