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Самолет FlyDubai из Дубая в Екатеринбург экстренно сел в Челябинске

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Накануне вечером самолет авиакомпании FlyDubai рейсом из Дубая в Екатеринбург совершил экстренную посадку в Челябинске.



По информации пресс-службы Кольцово, решение принято в связи с технической неисправностью борта Boeing 737−800. В то же время по некоторым данным, воздушное судно не смогло сесть в Екатеринбурге по причине тяжелых метеоусловий.



На борту находилось семь членов экипажа и 170 авиапассажиров. Из Челябинска пассажиров отправили в Екатеринбург на автобусах.

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