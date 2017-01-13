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«Уралсибпроектстрой» признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уральско-Сибирская железнодорожная проектно-строительная компания» (ООО «Уралсибпроектстрой») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2006 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.



С иском о банкротстве ООО «Уралсибпроектстрой» в июне 2016 года обратилось ООО «Уралавтостроймонтаж». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 91 млн 919 тыс. руб. Восстановление платежеспособности должника невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Уральско-Сибирская железнодорожная проектно-строительная компания» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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