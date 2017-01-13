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Коротко о событиях дня
13 январь 2017 (09:07)
В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам формирования пенсионных накоплений, установления единовременной денежной выплаты и материнского капитала. В мероприятии примут участие заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина и начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Марина Петрова.
В 15.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная проблемам очистки улично-дорожной сети от снега. В мероприятии примут участие врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу Алексей Суслов и представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, защитник прав автомобилистов Максим Едрышов.
В 15.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная проблемам очистки улично-дорожной сети от снега. В мероприятии примут участие врио начальника отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу Алексей Суслов и представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, защитник прав автомобилистов Максим Едрышов.
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