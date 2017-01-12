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Однокомнатные квартиры в Екатеринбурге за последний месяц подешевели на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. На 9 января стоимость предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 68 тыс. 080 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела УПН.



«Характерной особенностью новогодних праздников на вторичном рынке жилья Екатеринбурга является сокращение объема предложения. Некоторые продавцы снимают объекты с продажи на время каникул, так как рынок в это время не активен, другие — по причине окончания договоров между собственником и риэлтором», — говорится в сообщении.



Количество квартир в базе данных УПН за последние четыре недели сократилось на 5,6% или почти на 600 единиц.



За последние четыре недели стоимость одного квадратного метра в Екатеринбурге практически не изменилась. Однако среди различных территорий корректировки ценовых показателей были заметные. В Центре стоимость «квадрата» выросла на 1,4% и составила 96 тыс. 141 руб. за кв. м. В первом поясе динамика также была положительной, но очень незначительной, в пределах 0,1%. Квартиры в этих районах предлагают по 72 тыс. 818 руб. за кв. м. На других территориях корректировки цен были отрицательными. Во втором поясе показатель упал на 0,6%, до отметки 62 тыс. 137 руб. за кв. м., в третьем поясе — на 0,1% (он составил 57 тыс. 051 руб. за кв. м.), а в отдаленных районах четвертого пояса — на 0,3% (48 тыс. 363 руб. за кв. м.).



Из различных типов объектов наибольшее снижение показателя у «полнометражек» и «хрущевок». Их средние показатели упали на 0,5-0,6%. Теперь первые из них можно приобрести по 58 тыс. 654 руб. за кв. м., а вторые — по 60 тыс. 298 руб. за кв. м. Снизились цены и на квартиры «улучшенной планировки». Такие объекты теперь продают по 64 тыс. 525 руб. за кв. м., что на 0,3% дешевле, чем четыре недели назад. В других сегментах средние значения, напротив, несколько выросли. Так, «брежневки» подорожали на 0,2% до 59 тыс. 221 руб. за кв. м., «пентагоны» — на 0,4% (их показатель — 61 тыс. 298 руб. за кв. м.), а «спецпроекты» — на 0,1% (77 тыс. 137 руб. за кв. м.).



Из объектов различных размеров дешевели только однокомнатные квартиры. Их средняя стоимость снизилась на 0,3% и составила 72 тыс. 845 руб. за кв. м. В то же время «двушки» подорожали на 0,1% (теперь их продают по 67 тыс. 235 руб. за кв. м.), «трешки» — на 0,3% (их выставляют по 66 тыс. 569 руб. за кв. м.), а квартиры с четырьмя и более комнатами — на 0,2% (69 тыс. 642 руб. за кв. м.).

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