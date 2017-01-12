Кризис

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2016 году снизились на 11%

В 2016 году российский авторынок сократился на 11% или на 167 тыс. штук новых легковых и легких коммерческих автомобилей к уровню 2015 года. Об этом сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).



Всего за прошедший год в России было продано 1 425 тыс. новых автомобилей. При этом в декабре 2016 года продажи сократились на 1% к уровню декабря 2015 года и составили 145,6 тыс. автомобилей.



«Почти достигнутый баланс в продажах декабря к декабрю предыдущего года подводит черту под похожий баланс в рамках четвёртого квартала. Сравнивая с двузначными цифрами падения в первые девять месяцев года, это хороший результат. Рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.



По его словам, АЕБ рассчитывает в 2017 году на завершение четырёхлетнего период падения продаж и возвращение российского авторынка к умеренному росту. По прогнозам ассоциации, продажи в текущем году составят 1,48 млн автомобилей, что на 4% больше показателей 2016 года.

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