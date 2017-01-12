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ФАС: Минздрав РФ нарушил закон о защите конкуренции при организации антитабачной конференции
12 январь 2017 (17:52)
УрБК, Москва, 12.01.2017. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России определила, что Министерство здравоохранения РФ установило избыточные требования в конкурсной документации на право проведения международной антитабачной конференции в 2014 году.
Как сообщает пресс-служба ФАС России, это нарушает статью 17 закона о защите конкуренции.
Напомним, в 2014 году Минздрав России провел конкурс на оказание услуг по организации подготовки и проведению в Москве 6 сессии конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака в период с 13 октября по 18 октября.
Согласно конкурсной документации, в критериях оценки заявок учитывалось наличие у участника конкурса опыта организации и проведения мероприятий международного уровня ВОЗ или совместно с ВОЗ.
Это, по мнению ФАС России, создает условия, при которых победителем в подобных конкурсах будет постоянный и узкий круг организаций.
В 2014 году лучшим условием исполнения госконтракта по стоимостному критерию было признано предложение ООО «Группа компаний Инконнект» — 140 млн руб. По нестоимостным критериям проходил только один участник, который впоследствии и был признан победителем — ООО «Академсервис». При этом ООО «Академсервис» было дано наибольшее ценовое предложение (около 190 млн руб.).
«Минздрав России нарушил пункт 2 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, выразившийся в установлении избыточных требований в конкурсной документации при проведении открытого конкурса на право заключения госконтракта на оказание услуг по организации мероприятия в 2014 году», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.
Как сообщает пресс-служба ФАС России, это нарушает статью 17 закона о защите конкуренции.
Напомним, в 2014 году Минздрав России провел конкурс на оказание услуг по организации подготовки и проведению в Москве 6 сессии конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака в период с 13 октября по 18 октября.
Согласно конкурсной документации, в критериях оценки заявок учитывалось наличие у участника конкурса опыта организации и проведения мероприятий международного уровня ВОЗ или совместно с ВОЗ.
Это, по мнению ФАС России, создает условия, при которых победителем в подобных конкурсах будет постоянный и узкий круг организаций.
В 2014 году лучшим условием исполнения госконтракта по стоимостному критерию было признано предложение ООО «Группа компаний Инконнект» — 140 млн руб. По нестоимостным критериям проходил только один участник, который впоследствии и был признан победителем — ООО «Академсервис». При этом ООО «Академсервис» было дано наибольшее ценовое предложение (около 190 млн руб.).
«Минздрав России нарушил пункт 2 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, выразившийся в установлении избыточных требований в конкурсной документации при проведении открытого конкурса на право заключения госконтракта на оказание услуг по организации мероприятия в 2014 году», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева.
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