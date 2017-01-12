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Официальный курс доллара США снизился на 66 коп., евро — на 24 коп.
12 январь 2017 (17:20)
УрБК, Москва, 12.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 13 января. Курс долл. США снизился на 66 коп., до 59,50 руб. Курс евро — на 24 коп., составив 63,28 руб.
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