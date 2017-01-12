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В США скончался лауреат Нобелевской премии по медицине

Американский ученый-генетик Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает CNS News.



О смерти ученого 10 января сообщила его жена Нобио Маэда, которая является сотрудником Университета штата Северная Каролина, где также трудился Смитис.



В 2007 году Смитис стал лауреатом премии Шведского национального банка в области медицины памяти Альфреда Нобеля. Премия Смитису и двум его коллегам, Марио Капекки и Мартину Эвансу, была присуждена за открытия «принципов по внедрению специфических изменений в генах мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток».

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