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Овечкин набрал 1 тыс. очков в НХЛ
12 январь 2017 (17:15)
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» забросил одну шайбу. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Уже на 35-й секунде встречи россиянин вывел свою команду вперед — 1:0. Таким образом, Александр достиг отметки в 1 тыс. набранных очков за карьеру в лиге.
Овечкин стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).
Уже на 35-й секунде встречи россиянин вывел свою команду вперед — 1:0. Таким образом, Александр достиг отметки в 1 тыс. набранных очков за карьеру в лиге.
Овечкин стал 84-м хоккеистом в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).
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