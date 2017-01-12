Дайджест
Мэр американского города спас девушку из пожара
12 январь 2017 (17:15)
Мэр американского города Полсборо Гэри Стивенсон спас девушку из горящего жилого дома. Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что Стивенсон заметил горящее здание, когда возвращался домой с церемонии похорон. Проникнув в горящий дом, мэр города обнаружил там спящую девушку, которую впоследствии вынес из огня.
По иронии судьбы, до того, как Стивенсон стал мэром Полсборо, население которого составляет всего 6 тыс. человек, он работал пожарным в течение 12 лет.
Отмечается, что Стивенсон заметил горящее здание, когда возвращался домой с церемонии похорон. Проникнув в горящий дом, мэр города обнаружил там спящую девушку, которую впоследствии вынес из огня.
По иронии судьбы, до того, как Стивенсон стал мэром Полсборо, население которого составляет всего 6 тыс. человек, он работал пожарным в течение 12 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Калининграде солдат-контрактник вынес из горящего дома ребенка
- 13-летняя школьница повесилась в Хакасии
- Сотрудник уральского банка в Липецке спас девушку от грабителя
- В Австралии мужчина спас девушку от акулы
- В Свердловской области с целью замужества избита и похищена девушка
Loading...