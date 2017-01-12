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Мэр американского города спас девушку из пожара

12 январь 2017 (17:15)

Мэр американского города Полсборо Гэри Стивенсон спас девушку из горящего жилого дома. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что Стивенсон заметил горящее здание, когда возвращался домой с церемонии похорон. Проникнув в горящий дом, мэр города обнаружил там спящую девушку, которую впоследствии вынес из огня.

По иронии судьбы, до того, как Стивенсон стал мэром Полсборо, население которого составляет всего 6 тыс. человек, он работал пожарным в течение 12 лет.

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