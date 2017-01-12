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Мэр американского города спас девушку из пожара

Мэр американского города Полсборо Гэри Стивенсон спас девушку из горящего жилого дома. Об этом сообщает CBS News.



Отмечается, что Стивенсон заметил горящее здание, когда возвращался домой с церемонии похорон. Проникнув в горящий дом, мэр города обнаружил там спящую девушку, которую впоследствии вынес из огня.



По иронии судьбы, до того, как Стивенсон стал мэром Полсборо, население которого составляет всего 6 тыс. человек, он работал пожарным в течение 12 лет.

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