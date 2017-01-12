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Автомобилист отсудил у «Уралавтодора» 246 тыс. рублей за падение снега с надземного перехода

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. В Екатеринбурге владелец Kia Rio отсудил у дорожников более 246 тыс. руб. за падение снега с надземного перехода на федеральной трассе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2016 года водитель Kia Rio возвращался из Перми в Екатеринбург. На 330-м километре федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург он попал в ДТП — с крыши надземного пешеходного перехода на его автомобиль сошел снег, в результате чего машина получила механические повреждения.



Как позже установили эксперты, стоимость восстановительного ремонта составила 223 тыс. 958 руб. Кроме того, в результате ДТП пострадал и сам владелец авто: он получил травму головы и грудной клетки.



Спустя несколько месяцев, собрав все документы, мужчина обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ФКУ «Уралуправдор» сумму ущерба, компенсацию морального вреда и судебные расходы.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга пришел к выводу, что ответственность за ДТП лежит на ФКУ «Уралавтодор», поскольку участок трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, на котором произошло ДТП, находится в его оперативном управлении вместе с надземными пешеходными переходами.



Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ФКУ «Уралуправдор» в пользу автовладельца 246 тыс. 160 руб., из них 223 тыс. 958 руб. — ущерб, 1 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 3 тыс. руб. — расходы по оплате услуг эксперта, 12 тыс. руб. — расходы на услуги представителя, 437 руб. — почтовые расходы, а также 5 тыс. 765 руб. — госпошлина.



Ответчик не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, областной суд не нашел оснований для отмены решения.

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