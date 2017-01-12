В Екатеринбурге не востребованы наземные паркинги

Практически в любом крупном жилом комплексе Екатеринбурга застройщики строят наземные паркинги. Предполагается, что это помогает решить одну из самых острых городских проблем — дефицит машиномест. Однако по факту данный продукт практически не востребован. Большинство людей по-прежнему предпочитает бесплатно парковать свои автомобили на обочинах, тротуарах, газонах и даже детских площадках. Эта проблема во многом связана с менталитетом населения, которое не готово платить большие деньги за покупку паркинга.Глава некоммерческого партнерства (НП) «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев заявил, что некоторые наземные парковки в Екатеринбурге не могут продать с середины 2000-х годов.«В доме на ул. Жукова, который мы сдали более 10 лет назад, до сих пор есть свободные места. Аналогичная ситуация наблюдается на ул. Лермонтова, ул. Вайнера. Причем у нас там не одно-два свободных парковочных места, а десятки. Дело даже не в том, что у людей нет денег. Просто большинство людей считает: зачем платить за паркинг, когда машину можно бросить во дворе, на газоне или в другом месте. Мы уже 20 лет агитируем своих покупателей держать машины в паркинге. Однако пока у нас это не очень хорошо получается. Оказалось, что есть люди, которые ездят на дорогих машинах и вкладывают больше денег в отделку квартиры, чем на ее покупку. Они тоже не спешат приобретать паркинги. Это о многом говорит», — сообщил Валерий Ананьев.Ситуацию не спасает даже относительно низкая цена одного машиноместа. Как говорят застройщики, себестоимость строительства наземного паркинга в Екатеринбурге в среднем составляет 600-800 тыс. руб. Тогда как цена предложения — 300-400 тыс. руб.При этом свердловские девелоперы практически не используют схему сдачи паркингов в аренду. Они ссылаются на большие убытки от этого механизма управления машиноместами. Застройщикам намного выгоднее предложить рассрочку или большую скидку, поэтому они предлагают аренду только в самых крайних случаях.«Спрос на наземные парковки в Екатеринбурге был низким задолго до начала кризиса. В первую очередь это связано с менталитетом населения. Сейчас к этому добавились экономические факторы. Наши клиенты часто говорят, что у них просто нет денег для приобретения паркинга. Им нужно вкладываться в отделку квартиры, покупать мебель. Соответственно, спрос на машиноместа в последнее время снизился еще сильнее», — заявил УрБК представитель одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга.Как полагают эксперты, свердловских застройщиков фактически заставляют строить в каждом крупном жилом комплексе наземные паркинги. Это является частью стратегии администрации Екатеринбурга по решению проблемы дефицита машиномест.«Дело в том, что паркинг не является самостоятельным бизнес-проектом. Это дополнение к жилому комплексу, которое просто увеличивает себестоимость строительства. Парковки возводятся не потому, что застройщики хотят это делать. Это чистой воды распоряжение администрации Екатеринбурга. Для строителей это дополнительное обременение», — полагает бывший исполнительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.Отметим, что подземные парковки не могут являться полноценной альтернативой наземным. Себестоимость их строительства в два раза выше. При этом спрос на подземный паркинг со стороны населения также достаточно низкий.Одним из вариантов решения этой проблемы является ужесточение правил парковки во дворах и усиление борьбы с размещением машины на газонах, тротуарах.Дополнительные санкции помогут сформировать культуру цивилизованного владения автомобилем. В противном случае застройщики по-прежнему будут уклоняться от строительства паркингов, а граждане — бросать автомобили где попало.