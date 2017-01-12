ГИБДД ограничила движение общественного транспорта по ул. Окружная в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Госавтоинспекция направила одному из автоперевозчиков предписание ограничить движение общественного транспорта по ул. Окружная в Екатеринбурге до устранения выявленных недостатков дорожного полотна. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.«Проблема связана с наличием недостатков зимнего содержания, выявленных при обследовании места ДТП, которое произошло сегодня, 12 января 2017 года в 07.50 часов. Водитель автомобиля Kia Cee'd при движении со стороны ул. Вторая Новосибирская в сторону ул. Селькоровская допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда 56-летняя женщина была госпитализирована в 24 ГКБ с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза», — сообщили в ГИБДД.При проведении обследования улично-дорожной сети на месте ДТП сотрудниками ГИБДД был выявлен снежный накат и сформированные вдоль бордюрного камня валы, которые заужают ширину проезжей части дороги.