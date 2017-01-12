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Продажи «АвтоВАЗа» в России в 2016 году снизились на 1%

УрБК, Москва, 12.01.2017. Продажи «АвтоВАЗа» в России за 2016 год снизились на 1%, до 266,3 тыс. машин. Об этом сообщает «Прайм».



При этом рынок легковых автомобилей в России за 2016 год сократился на 12%, по собственной оценке компании.



«По итогам продаж в декабре 2016 года доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4%, по собственной оценке компании, что на 3,2% больше, чем в декабре 2015 года. В декабре 2016 года было реализовано 27,63 тыс. автомобилей Lada, что на 17,8% больше, чем годом ранее, и на 8,3% больше, чем в ноябре 2016 года», — говорится в сообщении.



По итогам 2016 года Lada Granta заняла второе место в топ-5 самых продаваемых машин в России с результатом 87,726 тыс. проданных автомобилей, Lada Vesta — четвертое место с результатом в 55,174 тыс. проданных машин.

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