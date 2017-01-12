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ФАС России за неуместный прогноз выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ РФ
12 январь 2017 (13:54)
УрБК, Москва, 12.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никите Стасишину о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, замминистра заявил, что цены на жилье в 2017 году будут постепенно расти. Соответствующее заявление опубликовано в интернете.
По мнению антимонопольного ведомства, распространение такой информации может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности.
На основании статьи 25.7 закона о защите конкуренции ФАС России предостерегла от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
«Предупреждение и профилактика правонарушений по-прежнему остается главной задачей ФАС России. Заявления такого рода являются недопустимыми, так как они могут спровоцировать повышение цен на жилье», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.
Как сообщает пресс-служба ведомства, замминистра заявил, что цены на жилье в 2017 году будут постепенно расти. Соответствующее заявление опубликовано в интернете.
По мнению антимонопольного ведомства, распространение такой информации может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности.
На основании статьи 25.7 закона о защите конкуренции ФАС России предостерегла от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
«Предупреждение и профилактика правонарушений по-прежнему остается главной задачей ФАС России. Заявления такого рода являются недопустимыми, так как они могут спровоцировать повышение цен на жилье», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.
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