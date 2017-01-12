Кризис

В Свердловской области в 2016 году уничтожено 43,29 тонн санкционной продукции

В Свердловской области в 2016 году изъято и уничтожено 43,29 т санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 457 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, в том числе в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» — 206 нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации.



Вынесено 454 постановления о наложении штрафов на сумму 577,8 тыс. руб., из них взыскано — 506,1 тыс. руб., что составляет 96%.



За 2016 год выдано 235 предписаний об устранении допущенных нарушений.

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