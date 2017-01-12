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Легковые автомобили в России в 2016 году подорожали на 15%

УрБК, Москва, 12.01.2017. В России в 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила примерно 1,4 млн руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».



Больше всего за прошедший год подорожали иномарки. Их средняя стоимость практически достигла 1,6 млн руб., что соответствует росту в 16%. У отечественных автомобилей средневзвешенная цена в 2016 году составила порядка 600 тыс. руб., что на 14% превосходит показатель годичной давности.



По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, в нынешнем году такая тенденция сохранится, и рублевые цены на автомобили продолжат свой рост.

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