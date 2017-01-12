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В Кольцово задержаны радиоактивные пластины для защиты от излучения мобильников

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 150 «защитных» пластин в одном из международных почтовых отправлений.



Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, в канун православного Рождества произошло срабатывание стационарной системы радиационного контроля «Янтарь-1П» на месте международного почтового обмена Екатеринбурга — излучение одного мелкого пакета более чем в три раза превышало естественный фон.



Почти 2 кг опасных для здоровья товаров прибыли из Китайской народной республики автомобильным транспортом. В результате таможенного досмотра в посылке обнаружены 24 пластиковые карты и 150 специальных «защитных» пластин для мобильных телефонов.



«Предположительно, предназначенные для снижения негативного воздействия электромагнитного излучения небольшие круглые черно-зеленые пластины с нанесенным на лицевую часть рисунком и двусторонним скотчем с обратной стороны для крепления к корпусу мобильного устройства излучают радиацию. По итогам дополнительных измерений в них выявлен радиоактивный элемент Торий-232», — сказано в сообщении.



В ведомстве отмечают, что в последнее время все больше людей стараются обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия электромагнитного излучения современных гаджетов. Просторы всемирной паутины предлагают широкий ассортимент устройств на любой кошелек.



«Но, к сожалению, порой «защитные» пластины оказываются даже опаснее: радиоактивный элемент Торий-232 попадает в организм через кожу и дыхательные органы, способен изменить химический состав крови, спровоцировать возникновение и развитие раковых опухолей», — отмечает пресс-служба.



Ввоз товаров, содержащих Торий-232, на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Поэтому прибывший в Кольцово транзитом опасный груз будет возвращен в страну отправления — Китай.

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