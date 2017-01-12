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За границей работает более 1,5 млн высококвалифицированных граждан РФ

УрБК, Москва, 12.01.2017. Более 1,5 млн хорошо образованных и конкурентоспособных россиян работают в настоящее время за рубежом. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, передает «Интерфакс».



«По разным оценкам, за пределами Российской Федерации трудится более 1,5 млн россиян, имеющих российские паспорта, имеющих хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют россияне, где не работают россияне, и в этом смысле это тоже опасная тенденция», — сказала О. Голодец на Гайдаровском форуме.



По ее словам, задача состоит в том, чтобы готовить кадры для своей экономики, и потому необходимо обеспечить конкурентные условия труда, зарплату и возможности для роста.



Ранее в ходе своего выступления О. Голодец отметила необходимость роста доходов населения, назвав его условием развития экономики страны, и заметила, что дешевый труд мигрантов влияет на общероссийский уровень зарплат.

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