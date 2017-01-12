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Зарплату ниже МРОТ получают 4,9 млн россиян

12 январь 2017 (13:03)

УрБК, Москва, 12.01.2017. Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец в ходе Гайдаровского форума.

С 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тыс. руб.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила О. Голодец.

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