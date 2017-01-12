Новости дня

Зарплату ниже МРОТ получают 4,9 млн россиян

УрБК, Москва, 12.01.2017. Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец в ходе Гайдаровского форума.



С 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тыс. руб.



«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила О. Голодец.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: