Дайджест

Ученые назвали точное время рождения Луны

Американские ученые определили точное время рождения Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.



Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 млрд лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.



К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: