Дайджест
Ученые назвали точное время рождения Луны
12 январь 2017 (12:44)
Американские ученые определили точное время рождения Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 млрд лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.
К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.
Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 млрд лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.
К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.
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