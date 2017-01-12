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Ученые назвали точное время рождения Луны

12 январь 2017 (12:44)

Американские ученые определили точное время рождения Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 млрд лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.

К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

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