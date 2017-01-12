Дайджест

Курс мексиканской валюты обновил антирекорд

Курс мексиканского песо рухнул до нового исторического минимума (до 22 песо за долл. США). Об этом сообщает Reuters.



По итогам прошлого года песо упал на 20%, причем обвал случился после избрания Трампа президентом США на выборах 8 ноября. В первые дни 2017 года это падение ускорилось.



В предвыборной программе Трампа значится строительство стены на юге США для защиты от проникновения мексиканских нелегалов. Кроме того, он предлагал пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), что сильно ударило бы по мексиканским производителям.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: