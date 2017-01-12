Дайджест
Курс мексиканской валюты обновил антирекорд
12 январь 2017 (12:44)
Курс мексиканского песо рухнул до нового исторического минимума (до 22 песо за долл. США). Об этом сообщает Reuters.
По итогам прошлого года песо упал на 20%, причем обвал случился после избрания Трампа президентом США на выборах 8 ноября. В первые дни 2017 года это падение ускорилось.
В предвыборной программе Трампа значится строительство стены на юге США для защиты от проникновения мексиканских нелегалов. Кроме того, он предлагал пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), что сильно ударило бы по мексиканским производителям.
По итогам прошлого года песо упал на 20%, причем обвал случился после избрания Трампа президентом США на выборах 8 ноября. В первые дни 2017 года это падение ускорилось.
В предвыборной программе Трампа значится строительство стены на юге США для защиты от проникновения мексиканских нелегалов. Кроме того, он предлагал пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), что сильно ударило бы по мексиканским производителям.
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