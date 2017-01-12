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Число банкротств физлиц в IV квартале 2016 года выросло на 27%

УрБК, Москва, 12.01.2017. Количество граждан, признанных банкротами, в октябре-декабре 2016 года выросло более чем на 27% к предыдущему периоду, продолжив тенденцию последних кварталов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



С момента начала работы в октябре 2015 года института банкротств физлиц количество граждан-банкротов в России ежеквартально увеличивается. Суды в I квартале 2016 года признали банкротами 2 тыс. 780 граждан, во II квартале — 4 тыс. 612, в III квартале — 5 тыс. 392, в IV квартале — 6 тыс. 875.



При этом суды все реже применяют в отношении должников реабилитационные процедуры. Так, в последнем квартале 2016 года решение о реализации имущества было принято в 76% случаев, а о реструктуризации долгов — лишь в 24%, при том что в первом квартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%, сообщил глава проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



«Суды перестали относиться к реструктуризации долгов как к предшественнице процедуры реализации имущества должника, со второй половины прошлого года в большей части случаев признают граждан банкротами, минуя реструктуризацию долгов», — подтверждает руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский.



При этом тенденция к увеличению числа банкротств физлиц может продолжиться. «Рост числа решений о признании граждан банкротом связан с тем, что на рынке появилось достаточно предложений об оказании гражданам помощи в подготовке и проведении процедур банкротства, которые пока слишком сложны для того, чтобы должник сам справился с задачей списания долгов», — комментирует Э. Олевинский.

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