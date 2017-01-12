Новости дня

Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Уралэлектромеди»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. В Верхней Пышме из-за надписи на рекламной конструкции «Магамуров! Руки прочь от Генплана! Возвращайся обратно на Украину!» свердловское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ФЗ «О рекламе». Дело возбуждено в отношении АО «Уралэлектромедь», сообщает пресс-служба ведомства.



Руслан Магамуров известен в Верхней Пышме как общественник, который борется с точечной застройкой.



Такие меры приняты в результате рассмотрения заявления физического лица, а также аналогичного заявления, перенаправленного Управлением Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу, о распространении 4 ноября 2016 года указанной надписи на электронном табло, расположенном в Верхней Пышме на проспекте Успенский, 12.



«Согласно части 2 статьи 19 федерального закона «О рекламе», рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы. Кроме того, в части 2 статьи 19 ФЗ «О рекламе» закрепляется целевое использование рекламной конструкции. Размещение на рекламной конструкции иной информации, не подпадающей под понятие рекламы или социальной рекламы, является нарушением целевого использования рекламной конструкции», — сказано в сообщении.



Вместе с тем в ведомстве отмечают, что рассматриваемая рекламная конструкция размещается при отсутствии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого органом местного самоуправления городского округа. Это нарушает требования части 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе».



Ответственность за нарушение требований ФЗ «О рекламе» несет рекламораспространитель, а именно АО «Уралэлектромедь», отмечает пресс-служба.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: