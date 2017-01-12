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В Ревде из-за нечищеных дорог закрыли почти все автобусные маршруты

12 январь 2017 (11:38)

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. По предписанию Госавтоинспекции с сегодняшнего дня в Ревде приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«Причиной стали выявленные многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети — глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов, которые были выявлены при проведении обследования в Ревде и Дегтярске», — сказано в сообщении.

Городским властям уже выданы предписания об устранении недочетов. До этого движение транспорта будет ограничено.

Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута № 7, который ходит на СУМЗ.

«Подобные меры могут быть приняты и в других муниципалитетах, так как выросло количество ДТП из-за плохих дорог, а также неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети», — подчеркивает пресс-служба.

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