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В Ревде из-за нечищеных дорог закрыли почти все автобусные маршруты
12 январь 2017 (11:38)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. По предписанию Госавтоинспекции с сегодняшнего дня в Ревде приостановлено движение почти всех рейсовых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
«Причиной стали выявленные многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети — глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов, которые были выявлены при проведении обследования в Ревде и Дегтярске», — сказано в сообщении.
Городским властям уже выданы предписания об устранении недочетов. До этого движение транспорта будет ограничено.
Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута № 7, который ходит на СУМЗ.
«Подобные меры могут быть приняты и в других муниципалитетах, так как выросло количество ДТП из-за плохих дорог, а также неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети», — подчеркивает пресс-служба.
«Причиной стали выявленные многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети — глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов, которые были выявлены при проведении обследования в Ревде и Дегтярске», — сказано в сообщении.
Городским властям уже выданы предписания об устранении недочетов. До этого движение транспорта будет ограничено.
Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута № 7, который ходит на СУМЗ.
«Подобные меры могут быть приняты и в других муниципалитетах, так как выросло количество ДТП из-за плохих дорог, а также неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети», — подчеркивает пресс-служба.
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