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Индексация страховых пенсий в России с 1 февраля 2017 года составит 5,4%

УрБК, Москва, 12.01.2017. Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической инфляции 2016 года, которая составила 5,4%. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.



«С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии», — приводятся в сообщении М. Топилина.



При этом, по словам министра, законом о бюджете Пенсионного фонда РФ предусмотрена вторая индексация пенсий с 1 апреля 2017 года. М. Топилин отметил, что она будет очень небольшой, с ее учетом общая индексация составит 5,8%.



Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4% многие социальные выплаты — детские пособия, выплаты ветеранам войн, инвалидные пособия.

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