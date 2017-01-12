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Суд рассмотрит иск о банкротстве промышленного технопарка «Салда»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Промышленный технопарк «Салда» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 9 января 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области, сумма исковых требований пока не уточняется.



Напомним, ЗАО «Промышленный технопарк «Салда» зарегистрировано в 2011 году в Верхней Салде. Основной вид деятельности предприятия — операции с недвижимым имуществом и сдача внаем собственного недвижимого имущества.

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