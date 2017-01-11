Кризис

В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

11 январь 2017 (18:07)

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб в конце прошлого года.

В число ликвидируемых автобусных маршрутов вошли в том числе № 1 «Железнодорожный вокзал — станция Кольцово», № 25 «Радиотехникум (МЕГА) — Высоцкого», № 31 «Железнодорожный вокзал — Трактовая», № 54 «Краснолесье — УрФУ», № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ», № 95 «Институт связи — оз. Чусовское». Отменить планируется также трамваи маршрутов № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 31 (А) и 34, троллейбусы маршрутов № 3, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 20.

Этим же документом администрация Екатеринбурга утверждает 43 новых автобусных маршрута, которые будут действовать в рамках новой схемы общественного транспорта мегаполиса. Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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