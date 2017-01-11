Новости дня

«Уралвагонзавод» заканчивает реконструкцию БМПТ для Музея Танкопрома

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В сборочном цехе головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) завершаются работы по восстановлению «объекта 781» — первой советской опытной боевой машины поддержки танков (БМПТ), разработанной в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



После реконструкции машина займет свое место в экспозиции Музея Танкпрома, который корпорация УВЗ планирует открыть в Нижнем Тагиле в 2020 году.



БМПТ, созданная на базе танка Т-72, поступила в Нижний Тагил со значительными повреждениями и частично разукомплектованной. Это связано с тем, что на протяжении десятилетий на ней как на опытном изделии челябинские специалисты проводили различные испытания. Учитывая, что «объект 781» был создан в 1988 году и никогда не производился серийно, перед уралвагонзаводцами стояла непростая задача по реставрации машины.



«На первом этапе специалисты КБ механизации и автоматизации производства головного предприятия корпорации УВЗ провели большую работу по восстановлению чертежей машины. Сейчас по ним идет воссоздание внешнего облика изделия. Основная задача по «оживлению» будущего экспоната лежит на сборочном цехе «Уралвагонзавода», где непосредственно устанавливают недостающие узлы и детали, и на экспериментальном цехе, где производят эксклюзивные запчасти для «объекта 781», — говорится в сообщении.



«На данном изделии совмещены образцы вооружения, прицелов и оборудования танка Т-72 и БМП. На «Уралвагонзаводе» есть возможность восстановить или изыскать только серийное танковое оборудование, а оборудование боевых машин пехоты приходится изготавливать в единичном экземпляре, индивидуально», — заявил мастер сборочного цеха «Уралвагонзавода» Дмитрий Вахрушев.



Сейчас работы вышли на завершающий этап. Реконструкция «объекта 781» должна закончиться в начале 2017 года.



«В выставочном комплексе «Уралвагонзавода» подчеркивают, что очень заинтересованы в этой машине. «Объект 781» существует всего в двух экземплярах, один из которых находится в музее БТТ на Кубинке, а второй сейчас — на «Уралвагонзаводе». Челябинский прототип БМПТ по своей задаче — противостоять пехоте, вертолётам и легкобронированной технике, представляющей угрозу для танков на поле боя — схож с тем, что сейчас производят на «Уралвагонзаводе», однако по компоновке и комплектации составных частей — принципиально с ним расходится. Отличия касаются в том числе и системы вооружения: на «объекте 781» два независимых боевых модуля. Экипаж — 7 человек», — сообщили в корпорации.



«Объект будет экспонироваться в музее «Танкпрома», который на данный момент создается в корпорации УВЗ. Это первая ласточка от наших предприятий — машина, которая изготавливалась не на УВЗ, но с использованием нашей танковой базы Т-72Б», — отмечает директор Выставочного комплекса Алла Пислегина.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: