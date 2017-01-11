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Фейерверки уходят в интернет
11 январь 2017 (17:23)
В России отгремели новогодние салюты, а значит закончился самый «урожайный» сезон для продавцов пиротехники, настало время подводить итоги. В то время как оптовый поставщик сообщает о сокращении продаж и среднего чека, интернет-магазины отмечают оживление по сравнению с прошлым неприбыльным годом. При этом в Екатеринбурге уменьшается число стационарных мест реализации пиротехнических изделий. По данным инсайдеров, содержание торговой точки становится просто невыгодно в текущих реалиях, из-за чего отрасль переориентируется на онлайн-продажи.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за год на Среднем Урале почти на четверть сократилось число мест продажи пиротехники. Если в декабре 2015 года их было 210, то в конце 2016 — уже 164. При этом в ведомстве отмечают, что столь заметное сокращение не связано с какими-либо ограничениями со стороны надзорных органов.
«Эти места находятся на особом контроле. Но никто не ограничивает предпринимателей в том, чтобы заниматься реализацией пиротехнической продукции. На сегодняшний день даже уведомительный порядок не введен, хоть мы и добиваемся этого», — пояснял ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Станислав Шевелев.
Тенденция скорее обусловлена тем, что предпринимателям становится просто невыгодно держать стационарные объекты. Согласно данным инсайдеров сферы, текущая выручка от продаж даже не покрывает вызов крана, чтобы установить киоск, и торговая точка в итоге работает в убыток.
В то же время этой зимой продавцы отмечают некоторое оживление по сравнению с предыдущим сезоном, но в первую очередь это касается онлайн-продаж.
«Продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, но это из-за того, что сайтом хорошо занимались — было очень много интернет-продаж. В основном сейчас берут батареи салюта, петарды стараются детям не покупать из-за новостей. Средняя стоимость, наверное, около пяти тысяч», — рассказали УрБК в фирменном интернет-магазине пиротехники «Русский фейерверк».
Такую же тенденцию зафиксировали в интернет-магазине salute-ekb.ru.
«В этом году больше заказов было, чем в прошлом. Средний чек тоже, в принципе, увеличился. Не высчитывали, но, может быть, процентов на 15-20 вырос», — прокомментировал представитель компании.
Тем не менее пока рано говорить о возвращении на докризисный уровень. По данным участников рынка, несмотря на рост среднего чека к прошлому году, он остается в два раза ниже показателя, зафиксированного на рынке нескольких лет назад.
«Это же Новый год, люди покупали и маленькие, и большие салюты по своим возможностям. В среднем салюты брали от 5 тысяч рублей. По сравнению с прошлыми годами, конечно, сократилось — раньше брали салюты по 100 залпов, которые стоят около 10 тысяч», — поделился сотрудник интернет-магазина фейерверков «Фитиль».
При этом в представительстве в Екатеринбурге крупнейшего в РФ поставщика пиротехники — Объединения «Русский Фейерверк» отмечают значительное сокращение как продаж в этом сезоне, так и среднего чека.
Напомним, продолжающееся падение реальных доходов населения уже не первый год вынуждает граждан экономить на главном праздновании года. Так, в 2016 году жители Екатеринбурга пытались договориться с рестораторами прийти на корпоратив не только со своим алкоголем, но и едой.
Участники бизнеса, занимающиеся сдачей в аренду коттеджей на новогодние праздники, отмечали снижение объемов бронирования на 50%, а уральские типографии — сокращение заказов на сувенирную продукцию.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за год на Среднем Урале почти на четверть сократилось число мест продажи пиротехники. Если в декабре 2015 года их было 210, то в конце 2016 — уже 164. При этом в ведомстве отмечают, что столь заметное сокращение не связано с какими-либо ограничениями со стороны надзорных органов.
«Эти места находятся на особом контроле. Но никто не ограничивает предпринимателей в том, чтобы заниматься реализацией пиротехнической продукции. На сегодняшний день даже уведомительный порядок не введен, хоть мы и добиваемся этого», — пояснял ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Станислав Шевелев.
Тенденция скорее обусловлена тем, что предпринимателям становится просто невыгодно держать стационарные объекты. Согласно данным инсайдеров сферы, текущая выручка от продаж даже не покрывает вызов крана, чтобы установить киоск, и торговая точка в итоге работает в убыток.
В то же время этой зимой продавцы отмечают некоторое оживление по сравнению с предыдущим сезоном, но в первую очередь это касается онлайн-продаж.
«Продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, но это из-за того, что сайтом хорошо занимались — было очень много интернет-продаж. В основном сейчас берут батареи салюта, петарды стараются детям не покупать из-за новостей. Средняя стоимость, наверное, около пяти тысяч», — рассказали УрБК в фирменном интернет-магазине пиротехники «Русский фейерверк».
Такую же тенденцию зафиксировали в интернет-магазине salute-ekb.ru.
«В этом году больше заказов было, чем в прошлом. Средний чек тоже, в принципе, увеличился. Не высчитывали, но, может быть, процентов на 15-20 вырос», — прокомментировал представитель компании.
Тем не менее пока рано говорить о возвращении на докризисный уровень. По данным участников рынка, несмотря на рост среднего чека к прошлому году, он остается в два раза ниже показателя, зафиксированного на рынке нескольких лет назад.
«Это же Новый год, люди покупали и маленькие, и большие салюты по своим возможностям. В среднем салюты брали от 5 тысяч рублей. По сравнению с прошлыми годами, конечно, сократилось — раньше брали салюты по 100 залпов, которые стоят около 10 тысяч», — поделился сотрудник интернет-магазина фейерверков «Фитиль».
При этом в представительстве в Екатеринбурге крупнейшего в РФ поставщика пиротехники — Объединения «Русский Фейерверк» отмечают значительное сокращение как продаж в этом сезоне, так и среднего чека.
Напомним, продолжающееся падение реальных доходов населения уже не первый год вынуждает граждан экономить на главном праздновании года. Так, в 2016 году жители Екатеринбурга пытались договориться с рестораторами прийти на корпоратив не только со своим алкоголем, но и едой.
Участники бизнеса, занимающиеся сдачей в аренду коттеджей на новогодние праздники, отмечали снижение объемов бронирования на 50%, а уральские типографии — сокращение заказов на сувенирную продукцию.
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