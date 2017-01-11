Анна Шабарова: Социальные проекты есть и будут приоритетами РМК

— Накануне Нового года мы подводим итоги по благотворительности и социальным проектам, награждаем победителей. Одновременно формируем бюджет на 2017 год. По всем 13 предприятиям РМК заявленные суммы на социальную сферу больше, чем были в уходящем году. Особенно на тех предприятиях, что продолжают начатые прежде проекты и предлагают к согласованию новые, интересные и важные.В первую очередь финансируются соцпроекты на территориях, где предприятия РМК являются градообразующими. Как и раньше, к нам обращаются муниципалитеты и социальные учреждения, и мы идем навстречу.В 2016 году на социальную политику было затрачено более 230 млн руб., мероприятия еще проводятся, бюджеты не закрыты. Планы РМК по социальным и благотворительным проектам на ближайшее время превышают сумму в 1 млрд руб.— Большой яркий проект начали воплощать в городе Карабаше Челябинской области. Градообразующим предприятием здесь является ЗАО «Карабашмедь». Речь идет о переформатировании целого города — облика населенного пункта, качества жизни горожан.На развитие инфраструктуры социального назначения компания затратила здесь в уходящем году 200 млн руб., столько же — в следующем.В городе с населением 12 тыс. человек завершилась капитальная реконструкция детского сада (расходы РМК — более 63 млн руб.), мы приступили к возведению спорткомплекса «Металлург» (планируемые расходы — около 45 млн руб.) и заканчиваем ремонт профилактория «Синегорье» (около 65 млн руб.). Планируется реконструкция аллеи Славы в центре города (70 млн руб.), организация набережной городского пруда (75 млн руб.). По просьбе администрации города проведен ремонт детского дома и коррекционной школы (общие расходы — 11,8 млн руб.).В масштабах страны проект по реконструкции целого города уникален. Наши планы и усилия были поддержаны губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в ходе рабочего совещания в Карабаше. Проект комплексной реконструкции Карабаша — это яркий пример результативного государственно-частного партнерства.— Да. Мы хотим вывести Карабаш на новый уровень, преобразить его лицо, вдохнуть в него новую жизнь. В городе появятся спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр, заработает в новом модернизированном виде профилакторий «Синегорье» с большим количеством лечебных профилей. Наконец-то появятся центральная площадь и красивая набережная. Планируется создание целого жилого района «Золотая горка» на 30 тыс. кв. м. жилья. Район будет расположен близко от центра, но местный ландшафт позволит создать комфортную обособленность, интегрированность в природу и, соответственно, психологическую разгрузку жителей. Район планируется в первую очередь для расселения ветхого и аварийного жилья Карабаша. Снос ветхих домов сделает город моложе и аккуратнее.— Во всех регионах нашего присутствия есть как индивидуальные, так и ретранслируемые социальные проекты. Мы не указываем предприятиям, что им нужно на местах. Инициативы по воплощению тех или иных социальных поддержек в регионах формируются самой жизнью. На разных предприятиях они совершенно разные. На одних территориях присутствия это возмещение части стоимости жилья, на других — горячие обеды, где-то — поддержка творческих театральных, музыкальных коллективов. Например, в Варненском районе Челябинской области, где находится крупнейший горно-обогатительный комбинат РМК — Михеевский ГОК, в августе уходящего года был реконструирован детский сад, ставший тематической площадкой, на которой дети в простой игровой форме усваивают, чем занимаются их родители. Название садик получил соответствующее — «Умка-горнячок». На его базе создан технопарк для детей, включающий разные виды и подходы для отдыха и обучения маленьких продолжателей традиций Русской медной компании.Кроме того, в Группе РМК есть ретранслируемые проекты на все регионы присутствия. Сейчас мы начинаем активно развивать это направление, планируем поддерживать хоккейные и футбольные команды, развивать творческие коллективы на местах.Это касается не только территорий, где есть предприятия РМК, но и мест, где они только планируются. Уже подписан договор социального партнерства с Сосновским муниципальным районом и Томинским сельским поселением, где планируется строительство Томинского ГОКа. И в рамках этого договора уже проведен ремонт кровли музыкальной школы в поселке Томинский, финансируются изыскательные и проектные работы для Дома культуры, оказывается поддержка секциям дзюдо и хоккея.— Активно прорабатывается концепция проекта «Измени свой город к лучшему», рассчитанного на молодежь, живущую в шести территориях присутствия РМК. Участники будут иметь возможность предложить изменения, которые можно воплотить в своем городе. Предложения могут быть разными: от правильно поставленных в нужном месте скамеечек или создания нового арт-объекта, который будет очагом притяжения людей, до перепланирования местности. Главное, чтобы это было нужно проживающим там людям, чтобы место стало красивее и душевнее.Конкурсы на местах завершатся общим финалом. И, конечно, будут призы. Лучший проект Русская медная компания воплотит в жизнь за свой счет.— Как и в прежние годы, ведет активную работу благотворительный фонд Русской медной компании. Так, в этом году в Екатеринбурге отмечают юбилей проекта «Искусство против рака»: маленькие пациенты Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1 преодолевают болезнь с кисточкой в руках.Проект стартовал пять лет назад: 5 июля 2011 года сотрудники музея при поддержке фонда провели первое занятие по искусству для детей, находящихся на лечении. Сегодня проект живет полной и интересной жизнью: в центре еженедельно проходят развивающие занятия, которые помогают детям выйти за рамки обыденной жизни, замкнутой в больничных стенах. На занятиях ребята и их родители знакомятся с основами изобразительного искусства, узнают о музее и его коллекциях, учатся технике рисования, конструирования, скрапбукингу (изготовление и оформление семейных или личных фотоальбомов — прим. ред.) и многому другому. Приблизительно каждые полгода в фойе больницы проходят отчетные выставки детских работ. В декабре этого года подобная выставка открылась и на площадке музея.В рамках проекта «Искусство против рака» при поддержке благотворительного фонда появился еще один важный проект — акция «Ангел Надежды». Уже четыре года подряд юные жители Екатеринбурга и Свердловской области в преддверии новогодних праздников приносят в музей поделки в виде ангелов, которые создают своими руками, а также пишут письма с добрыми новогодними пожеланиями.Благотворительный фонд не только оказывает помощь детям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, но и сотрудничает с рядом других подобных организаций. Много лет продолжается сотрудничество с Уральским региональным социально-благотворительным фондом «Детство», реабилитационным центром «Лювена». Оказывается адресная помощь по покупке дорогостоящих лекарств, слуховых аппаратов.— Зарплаты на предприятиях Группы всегда превышали и превышают средние отраслевые в регионе. При этом РМК ориентирована на индивидуальный подход. С каждым работником руководство решает такие вопросы отдельно.— Поиски такого рода, как правило, связаны с желанием выстроить личную траекторию роста, карьеру. РМК — достаточно молодая компания, и молодежи много. Наша особенность, повторю, — индивидуальный подход к каждому работнику. Если видим, что человек важен для компании и готов работать, то рассматриваются все варианты помочь, дать возможность раскрыться и развиться. Работников, ценных для компании, привлекаем всеми доступными способами, в том числе покрытием части расходов на ипотеку и жилье, переезд из другой местности, дополнительное обучение.Кроме того, мы начали реализацию проекта «РМК-карьера». В его рамках несколько меняется подход к подготовке кадрового резерва компании. РМК дает огромные возможности для кадрового роста. Отбирает самых лучших специалистов. Мы хотим создать взаимосвязь с талантливыми и энергичными студентами уже на стадии обучения в вузе. Увидеть их, предложить пройти у нас производственную практику и, возможно, связать свою жизнь с Русской медной компанией, придя к нам на работу. Как раз эти цели и задачи решает проект «РМК-карьера». Он успешно заработал, и мы видим первые результаты. Так, с мая в Александринской горно-рудной компании прошли стажировку в рамках проекта семь человек, на Михеевском ГОКе — двое.Совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом (МГТУ) им. Г. И. Носова прорабатывается план прохождения практики студентами на лето 2017 года (это уже десятки, а может, и сотни студентов). Интересным стал День карьеры РМК — мероприятие прошло в МГТУ 7 декабря 2016 года. Мы провели конкурс среди студентов на лучшие практические решения вопросов, возникающих на предприятиях Группы в процессе горных работ и добычи полезных ископаемых. Действие было похоже на обычное совещание, и студенты оказались на месте работников компании, защищающих важные производственные решения. Затем руководители РМК делали доклады на актуальные производственные темы.Мероприятия прошли на одном дыхании. Очень порадовало, что на наш вопрос, сколько человек из большой аудитории хотят работать по специальности, подняли руки около 80%. Значит, у нас есть резерв. МГТУ — наше настоящее, сейчас в компании работает много выпускников этого университета, и более полутора десятка человек возглавляют предприятия и направления деятельности РМК. Мы, безусловно, будем продолжать сотрудничество с МГТУ. Также прорабатывается интересный проект открытия аудиторий РМК в вузах. Первой ласточкой в этой теме в ближайшее время станет Уральский государственный горный университет, а затем — Южноуральский технический университет.— Да, подход «от яслей до Нобеля» нам близок. Я уже упоминала о капитально реконструированном детском садике «Умка-горнячок» в Варне. Там не просто созданы уникальные условия для детей, но и есть возможности для игрового развития. Это своего рода игровой технопарк, где дети могут окунуться в профессии горняка, строителя, геолога, эколога. Малыши с удовольствием и интересом пробуют себя в разных горняцких профессиях. По мере взросления, мы уверены, они будут осознанно участвовать в различных образовательных и обучающих программах, которые есть в активе РМК для детей, подростков и молодежи.Так, Михеевский ГОК со школами Варненского района реализует такого рода экологические и геологические проекты профессиональной ориентации школьников. На комбинате — прекрасный геологический музей, где часто бывают школьники Варны. Опыт погружения в профессию с детского сада, реализованный здесь, будет по возможности транслироваться на иные садики, в строительстве и ремонте которых мы будем участвовать.Кроме того, сейчас мы подбираем площадки для возобновления существовавшей в СССР успешной и результативной практики учебно-производственных комбинатов, где старших школьников обучали рабочим специальностям. Эти усилия будут направлены как раз на рабочую молодежь. Сейчас мы просчитываем эти проекты и ведем переговоры с главами муниципальных образований. Потребности и стандарты наших предприятий высоки, и мы знаем, что развитие этого среднего звена жизненно важно для территории присутствия РМК. Многие молодые люди примут в жизни правильные решения, имея возможность сразу начать квалифицированную работу.— Как уже говорилось, РМК не навязывает искусственных конструкций предприятиям. В каждом конкретном регионе жителям городов, сотрудникам компании важны разные темы, у них разные приоритеты и потребности, поэтому нужны разные подходы. Мы чутко следим за этим и реагируем. Инициатива, повторю, идет с места.Но есть и общие проекты, которые выражают ценности компании и наше отношение к людям. Мы реализуем их и в России, и в Казахстане. Это в первую очередь мероприятия ко Дню Победы и поддержка ветеранов. На многих предприятиях РМК осуществляется постоянный контакт с еще живущими ветеранами войны и, конечно, ветеранами завода, пенсионерами. Значительные средства, духовные и материальные силы компания прилагает к тому, чтобы ветеранам на местах было хорошо и комфортно, чтобы они знали, что их помнят, ценят и любят, они часть нашего коллектива.Надо сказать еще об одной программе, ретранслируемой на города нашего присутствия. Это празднование Дня металлурга. Мы приглашаем известные группы, знаменитых певцов. Этот праздник проходит очень ярко и надолго запоминается жителям.В ряду праздников — День защитников Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта. Корпоративный дух компании также укрепляет Кубок РМК, который проходит с одинаковым энтузиазмом в обеих странах. И, разумеется, Новый год.Мы — социально ответственная компания, имеющая обязательства как перед сотрудниками, так и перед жителями регионов. Подтверждаем, что инвестиции в профессиональный рост, культурные, образовательные и благотворительные программы, обучение, здоровье, социальную поддержку, достойную оплату труда были, есть и будут приоритетами развития РМК.