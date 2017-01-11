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В Красноуральске возобновили подачу электроэнергии в жилые дома

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В оставшемся без света районе Пригородный Красноуральска специалисты филиала «Свердловэнерго» полностью возобновили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба МРСК Урала.



Для этого энергетики произвели перебазировку резервных источников электроснабжения, а также перераспределили нагрузку. Некоторое потепление и снижение энергопотребления на сети позволило выполнить эти работы.



При этом продолжаются работы на резервной линии электропередачи в пригороде Красноуральска. В настоящий момент идет монтаж провода на опорах воздушной линии (ВЛ). Монтаж новой ЛЭП и ввод ее в работу специалисты планируют закончить сегодня ближе к ночи.



«Как только энергетики завершат работы на ВЛ, ее введут в работу, и жители поселка будут запитаны по новой надежной схеме», — сказано в сообщении.



Напомним, что с 22.15 10 января 2017 года в районе Пригородный Красноуральска в связи с аварией была прекращена подача электроэнергии в 120 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах. Без электричества осталось более 4 тыс. человек.



Ночью на место прибыли энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения жителей. К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки. В результате без света продолжили оставаться только 700 человек.



Прокуратура по данному факту проводит проверку.

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