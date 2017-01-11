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Чтобы выехать за границу на Новый год, четверо свердловчан оплатили долги в размере 4,5 млн рублей
11 январь 2017 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. УФССП России по Свердловской области с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года организовало круглосуточные посты в международном терминале аэропорта Кольцово, где граждане могли решить вопрос о временном ограничении права на выезд за границу РФ из-за долгов более оперативно. Из обратившихся четыре человека с задолженностью на общую сумму 3 млн 536 тыс. руб. смогли оперативно их оплатить и улететь запланированным рейсом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, всего более 50 человек обратились к работникам региональной службы судебных приставов с просьбой проверить их на наличие задолженностей и помочь снять ограничение на выезд за пределы нашей страны.
«Так, самая крупная задолженность была погашена должником из Свердловской области в 3,5 млн руб. Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, он заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд», — сказано в сообщении.
Один мужчина благодаря дежурившим судебным приставам успел погасить свой долг в аэропорту и за несколько минут до взлета его самолета в Баку был сопровожден на борт для вылета к своей заболевшей матери.
Только три человека не вылетели, так как не имели финансовой возможности столь оперативно оплатить свою задолженность. Минимальная сумма долга у несостоявшихся пассажиров начиналась от 800 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, всего более 50 человек обратились к работникам региональной службы судебных приставов с просьбой проверить их на наличие задолженностей и помочь снять ограничение на выезд за пределы нашей страны.
«Так, самая крупная задолженность была погашена должником из Свердловской области в 3,5 млн руб. Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, он заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд», — сказано в сообщении.
Один мужчина благодаря дежурившим судебным приставам успел погасить свой долг в аэропорту и за несколько минут до взлета его самолета в Баку был сопровожден на борт для вылета к своей заболевшей матери.
Только три человека не вылетели, так как не имели финансовой возможности столь оперативно оплатить свою задолженность. Минимальная сумма долга у несостоявшихся пассажиров начиналась от 800 тыс. руб.
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