Дайджест
В Астане прошел антикитайский митинг
11 январь 2017 (17:13)
В Астане прошел митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и китайскими мужчинами. Об этом сообщает портал kazday.kz.
В акции приняли участие около 30 человек, они собрались рядом со зданием, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с китайцами. «Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», — гласил один из плакатов.
Протестующие потребовали немедленно лишать гражданства тех девушек, которые решат выйти замуж за граждан Китая. Кроме того, активисты предложили обязать китайцев, берущих жительниц Казахстана в жены, платить налог 50 тысяч долларов.
В акции приняли участие около 30 человек, они собрались рядом со зданием, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с китайцами. «Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», — гласил один из плакатов.
Протестующие потребовали немедленно лишать гражданства тех девушек, которые решат выйти замуж за граждан Китая. Кроме того, активисты предложили обязать китайцев, берущих жительниц Казахстана в жены, платить налог 50 тысяч долларов.
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