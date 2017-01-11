Дайджест
Убийца афроамериканцев приговорен к смертной казни
11 январь 2017 (17:12)
Дилан Руф, признанный виновным в убийстве девяти прихожан в церкви города Чарльстон, штат Южная Каролина, приговорен к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.
Высшей меры наказания потребовал прокурор, подчеркнув, что обвиняемый действовал расчетливо и по соображениям ненависти на расовой почве. Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось менее трех часов. Во время оглашения приговора преступник не выказал никаких эмоций.
Сам Руф в заключительном слове отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — заявил он.
Высшей меры наказания потребовал прокурор, подчеркнув, что обвиняемый действовал расчетливо и по соображениям ненависти на расовой почве. Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось менее трех часов. Во время оглашения приговора преступник не выказал никаких эмоций.
Сам Руф в заключительном слове отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — заявил он.
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