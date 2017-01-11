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УБРиР прошел ежегодную сертификацию по международному стандарту безопасности

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) прошел ежегодную сертификацию по стандарту международной безопасности Payment CardIndustry Data Security Standard (PCI DSS) по самой новой версии 3.2, подтверждающей высший мировой уровень безопасности. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Напомним, PCI DSS — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, объединивший в себе требования международных платежных систем к обеспечению информационной безопасности. Стандарт был разработан советом PCI SSC (Payment CardIndustry Security Standards Council), в него вошли такие карточные бренды, как Visa, MasterCard, JCB, American Express и Discovery.



Требования стандарта PCI DSS распространяются на банки, торгово-сервисные предприятия, поставщиков технологических услуг и другие организации, деятельность которых связана с обработкой, передачей и хранением данных о держателях платежных карт.



По словам начальника управления безопасности информационных систем УБРиР Александра Падерина, стандарт регламентирует предопределенный перечень требований как с технической, так и с организационной стороны. Он подразумевает комплексный подход к обеспечению безопасности данных платежных карт.



«Пройдя сертификацию, мы в очередной раз доказали, что держатели карт УБРиР могут быть уверены, что все их персональные данные надежно защищены. Банк уже шестой год подряд подтверждает высокий уровень безопасности при работе с данными клиентов», — отметил эксперт.

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