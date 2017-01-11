Новости дня

В «Уралхимпласте» выявили 189 нарушений требований промбезопасности

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Комиссия Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявила 189 нарушений требований промышленной безопасности в ПАО «Уралхимпласт» (ПАО «УХП», г. Нижний Тагил). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Факты нарушений установлены в ходе плановой выездной проверки, которая проводилась в период с 21 ноября по 16 декабря 2016 года. Целью ее было определение состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов» и «Склад сырьевой (метанола)».



В частности, не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов» ряд технических устройств, не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий цехов 05,13,14,16, не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности ряда технических устройств, отсутствуют средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи), отсутствуют паспорта на ряд технических устройств и технологических трубопроводов.



По итогам проверки был составлен акт проверки и выдано предписание. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ПАО «УХП», а также три дела переданы в суд для приостановления деятельности общества. Кроме того, возбуждены административные производства в отношении 16 должностных лиц предприятия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: