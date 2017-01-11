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ЕВРАЗ НТМК расширил сортамент продукции рельсобалочного цеха

11 январь 2017 (15:54)

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ НТМК освоен новый вид металлопроката — швеллер 22 П. Более 200 т новой продукции в декабре было отгружено на строительные объекты Московской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, горячекатаный швеллер 22 П с параллельными полками применяют при строительстве мостов, а также складов с большими пролетами.

Металлопрокат соответствует требованиям ГОСТ 8240-97. ЕВРАЗ НТМК имеет возможность выпускать швеллер из углеродистой или низколегированной марок стали.

Следует отметить, что швеллер 22 П — четвертый типоразмер швеллера с параллельными полками, освоенный на ЕВРАЗ НТМК. В рельсобалочном цехе сейчас производят швеллеры 22 П и 24 П, в крупносортном цехе — 16 П и 20 П.

В 2017 году комбинат продолжит программу освоения новых видов продукции.

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