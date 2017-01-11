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В Екатеринбурге выявлены факты распространения рекламы, схожей с дорожными знаками

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства, связанным с распространением на улицах Екатеринбурга рекламы, схожей с дорожными знаками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Основанием к возбуждению дела стали заявления граждан с жалобами на размещение рекламы на информационных указателях рядом со знаками дорожного движения, а также под видом дорожных знаков путем закрепления их на столбах уличного освещения либо опорах контактной сети электротранспорта.



В частности, признаки нарушения законодательства выявлены в рекламе гостиницы «Тэнэт» на пересечении улицы Сакко и Ванцетти и пр. Ленина, паба «Рози Джейн» на пересечении улиц пр. Ленина и Пушкина, стоматологической клиники «Урсула» на пересечении улиц Смазчиков и Уральской, а также медцентра «Олмед» перед пересечением улиц Волгоградской и Ясной (Волгоградская, 185).



Кроме того, сотрудники УФАС составили акт о размещенных информационных знаках с текстом рекламного содержания по адресам: перекресток улиц Радищева — Хохрякова (знак: «Кухонный центр, ул. Радищева, 55»); перекресток улиц Белореченская — Посадская (знак: «салон парикмахерская BUTTERFLY 200м»); перекресток улиц Ереванская — Армавирская (знак: «ТД Капитан ул. Ереванская, 63»).



Напомним, согласно ФЗ «О рекламе», реклама не должна иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения транспорта. Не допускается ее распространение на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования движения. Ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

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