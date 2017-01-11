Кризис
В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
11 январь 2017 (15:26)
По итогам 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 6,9%, до 66 тыс. 658 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.
Среди российских городов-миллионников Екатеринбург по-прежнему занимает третье место по дороговизне жилья, уступая Москве (более 171 тыс. руб. за кв. м.) и Санкт-Петербургу (более 100 тыс. руб.).
Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в 2016 года стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 3,7%.
Среди российских городов-миллионников Екатеринбург по-прежнему занимает третье место по дороговизне жилья, уступая Москве (более 171 тыс. руб. за кв. м.) и Санкт-Петербургу (более 100 тыс. руб.).
Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в 2016 года стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 3,7%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- SRG: В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
- По итогам 2016 года вторичное жилье в Екатеринбурге подешевеет на 4%
- УПН: По итогам 2016 года вторичное жилье в Екатеринбурге подешевеет на 4%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подешевело на 6,67%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подешевело на 6,67%
Loading...