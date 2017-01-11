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ЦБ: На завершение процесса оздоровления банковского сектора РФ уйдет еще 3-5 лет
11 январь 2017 (15:26)
УрБК, Москва, 11.01.2017. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин считает, что процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».
«Я думаю, что на завершение процесса оздоровления банковского сектора еще уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса», — сообщил Д. Тулин.
По его мнению, «процесс консолидации банковского сектора, оздоровления будет достаточно длительное время сопровождаться уменьшением количества банков хотя бы потому, что кормящий ландшафт ограничен — когда много зайцев на одной поляне, всем просто не хватает травы, чтобы кормиться».
«Экономика и бизнес для банков (а масштаб их деятельности определяется потенциалом экономики) — это количество потенциальных клиентов, которым можно продавать банковские продукты. У нас численность населения так быстро не растет, и предприятий не так много», — отметил первый зампред ЦБ.
«Я думаю, что на завершение процесса оздоровления банковского сектора еще уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса», — сообщил Д. Тулин.
По его мнению, «процесс консолидации банковского сектора, оздоровления будет достаточно длительное время сопровождаться уменьшением количества банков хотя бы потому, что кормящий ландшафт ограничен — когда много зайцев на одной поляне, всем просто не хватает травы, чтобы кормиться».
«Экономика и бизнес для банков (а масштаб их деятельности определяется потенциалом экономики) — это количество потенциальных клиентов, которым можно продавать банковские продукты. У нас численность населения так быстро не растет, и предприятий не так много», — отметил первый зампред ЦБ.
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