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ЦБ: На завершение процесса оздоровления банковского сектора РФ уйдет еще 3-5 лет

11 январь 2017 (15:26)

УрБК, Москва, 11.01.2017. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин считает, что процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Я думаю, что на завершение процесса оздоровления банковского сектора еще уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса», — сообщил Д. Тулин.

По его мнению, «процесс консолидации банковского сектора, оздоровления будет достаточно длительное время сопровождаться уменьшением количества банков хотя бы потому, что кормящий ландшафт ограничен — когда много зайцев на одной поляне, всем просто не хватает травы, чтобы кормиться».

«Экономика и бизнес для банков (а масштаб их деятельности определяется потенциалом экономики) — это количество потенциальных клиентов, которым можно продавать банковские продукты. У нас численность населения так быстро не растет, и предприятий не так много», — отметил первый зампред ЦБ.

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