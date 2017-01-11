Рост ставок в свердловских бизнес-центрах невозможен

Некоторые собственники бизнес-центров в Екатеринбурге прогнозируют возобновление роста арендных ставок в 2017 году. Они полагают, что малый и средний бизнес (МСБ) постепенно приспособился к работе в сложных экономических условиях, поэтому в городе исчезает дисбаланс между объемом заполнения и высвобождения площадей. Такая точка зрения вызывает большие вопросы у экспертного сообщества. Большинство независимых аналитиков прогнозирует продолжение стагнации на рынке и отрицательную динамику арендных ставок в среднесрочной перспективе.«В 2017 году мы ожидаем рост арендных ставок на бизнес-центры в размере 3%. Как будет в реальности — покажет жизнь. Понятно, что рынок коммерческой недвижимости находится не в лучшей форме. Однако вызывают оптимизм позитивные моменты в некоторых российских отраслях: IT, производстве сельскохозяйственной продукции и других», — заявил генеральный директор компании RED Алексей Клименко.Однако далеко не все участники рынка коммерческой недвижимости согласны с таким оптимистичным прогнозом. В частности, представитель Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль считает, что предпосылок для роста арендных ставок пока нет.«Это произойдет только после фундаментального изменения макроэкономической ситуации. Необходимо, чтобы в стране выросла денежная масса, заработала система кредитования, инвесторы получили длинный инвестиционный ресурс. Пока этого не наблюдается. С другой стороны, у нас уже нет обвального падения цен продажи и аренды бизнес-площадей. Эти показатели стабильные. На мой взгляд, «дна» мы уже достигли. Дальнейшее снижение цен будет просто приводить к банкротству предприятий. В этом никто не заинтересован», — уверен Андрей Бриль.Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков заявил, что кризисные явления на рынке свердловских бизнес-центров продолжают усиливаться.«Деловая активность в Екатеринбурге снижается. Соответственно, число потенциальных арендаторов уменьшается. А количество бизнес-площадей, напротив, продолжает расти. Это связано с тем, что мы вводим в эксплуатацию новые офисные центры. Как правило, они закладывались еще в докризисное время. Некоторые даже 5-7 лет назад. Это сильно влияет на рынок. Увеличивается объем вакантных площадей. Сейчас в классе «А» они составляют 15%, в классах, «В» и «В+» — 17%. В 2016 году арендные ставки снизились. Однако в последние полгода мы наблюдаем некую стабилизацию этого показателя», — сообщил Михаил Хорьков.По данным УПН, с III квартала 2015 года средняя арендная ставка в офисах класса «В» и «С» в Екатеринбурге снизилась на 15% (до 700 и 460 руб. за кв. м. соответственно), класса «В+» — на 1% (до 910 руб. за кв. м.). В классе «А» индикатор не изменился (цены варьируются от 900 до 1 тыс. 300 руб. за кв. м.).Гораздо более показательной выглядит статистика за последние два года. С III квартала 2014 года арендная ставка в классе «С» упала на 47%, классе «В» — на 23%, классе «В+» — на 22%, классе «А» — на 18%.С высокой долей вероятности этот индикатор продолжит свое падение в 2017 году.«В 2016 году на рынке продолжались кризисные явления. Говорить о перспективе быстрого выхода из кризиса пока не приходится. Во всяком случае, до конца 2017 года», — заявила президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок.По словам экспертов, рынок офисной недвижимости Екатеринбурга начнет восстанавливаться только после возобновления экономического роста в России, а также улучшения финансового состояния малого и среднего бизнеса, который является основным арендатором бизнес-площадей. В настоящее время предпосылок для этого не наблюдается.