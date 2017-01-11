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Банкротство физлиц обойдется российским банкам в 15,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2017. Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).



Эта сумма может быть либо полностью списана, либо реструктуризирована, что влечет за собой потери для кредитных организаций.



По оценкам НЦБ, величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн руб. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн руб., составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд руб.



Директор НЦБ Дмитрий Токарев считает, что из всех поступающих заявлений на признание банкротом несостоятельными смогут объявить себя только 80%. Впрочем, пока этот показатель существенно ниже.



По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря прошлого года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь около 1,5 тыс.

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